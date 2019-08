Ajax flop, mea culpa Tadic: “Squadra nuova, abbiamo bisogno di adattarci…”

Dusan Tadic ci mette la faccia. Dopo lo scialbo 0-0 contro l’Apoel nell’andata del turno preliminare di Champions League, il classe ’88 non si nasconde e ai microfoni di VTBL ammette che la squadra non si è comportata come avrebbe dovuto.

Il motivo? Forse i diversi cambi rispetto alla passata stagione. Le cessioni di de Jong, de Ligt e Schone possono aver inciso e il capitano non ha problemi ad affermare che i Lancieri necessitano di più tempo.

NON E’ FINITA – “La squadra è nuova e dobbiamo abituarci e adattarci. Sicuramente non è stata la nostra migliore partita. Ma ora dobbiamo vincere in casa, davanti al nostro pubblico. Possiamo e dobbiamo fare meglio. Dobbiamo essere più sereni quando abbiamo il pallone e se perdiamo palla dobbiamo ragione e pressare meglio per recuperarla. L’espulsione di Mazraoui? Non è colpa dell’arbitro. Lui è uno dei migliori…”, ha concluso Tadic.