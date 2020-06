Ajax, futuro nel club per Huntelaar? Overmars: “Ne parleremo presto”

L’Ajax del futuro potrà contare nuovamente su Klaas Jan Huntelaar. L’attaccante olandese non smette di trascinare i suoi compagni in campo, ma potrebbe farlo in dirigenza. Uno scenario a cui ha aperto il direttore sportivo Marc Overmars. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “E’ fantastico che proseguirà con noi per un altro anno. Volevamo tenere Klaas Jan e siamo convinti che possa ancora essere utile come giocatore per la prossima stagione. Ma anche per la crescita di talentuosi attaccanti come Lassina Traoré e Brian Brobbey. Abbiamo anche parlato del futuro e di altri ruoli per lui all’Ajax, ne parleremo in un secondo momento”.