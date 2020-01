Ajax, giallo Blind: potrebbe non tornare a giocare dopo il problema cardiaco

Daley Blind potrebbe non tornare a giocare a calcio. Il difensore olandese dell’Ajax lo scorso dicembre aveva accusato delle vertigini durante il match di Champions League contro il Valencia. Dopo essersi sottoposto ai controlli, ecco il verdetto: miocardite. Un’infiammazione del tessuto muscolare che riveste le pareti del cuore che ha reso necessario l’intervento chirurgico, fortunatamente, già eseguito e perfettamente riuscito.

Ma sul ritorno in campo del giocatore, ancora è giallo. Infatti, secondo quanto riportato da Fox Sport, il padre di Blind, Danny, avrebbe espresso qualche dubbio sulle condizioni del figlio rivelando di “non essere sicuro al 100% del ritorno in campo da professionista” di Daley. Come precisato, però, la famiglia preferisce non parlare di questa possibilità o di altre prima di avere maggiore chiarezza sulle reali condizioni di Blind. Il giocatore, ovviamente, non ha partecipato al ritiro invernale della squadra ma dovrebbe tornare a vedersi nell’ambiente Ajax questo gennaio.