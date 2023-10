Ajax, Huntelaar lascia per problemi di salute

Sono ore delicate per l'Ajax, che dopo una prima parte di stagione da incubo deve uniformarsi e ritrovare la quadra. Un processo che parte sin dai piani alti, passando dall'allenatore, vista la decisione di separarsi in via consensuale dal tecnico Maurice Steijn. Ma il peggio deve ancora arrivare. L'ultima grande botta per il club dei lancieri è arrivata proprio nel pomeriggio di martedì, dove è stata reso ufficiale l'addio di Klaas-Jan Huntelaar. Secondo quanto riportato dai principali media olandesi, l'ex calciatore si è trovato costretto a lasciare l'incarico per problemi di salute. Precisamente, per eccessivo stress causato dal lavoro. Di recente aveva prolungato il suo contratto da direttore tecnico fino al 2027 ed era diventato il responsabile del settore giovanile.