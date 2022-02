Ajax, i numeri da record di Haller: il club lo festeggia sui social

Il centravanti degli olandesi ancora autore di una tripletta

La stagione dell' Ajax è davvero incredibile fin qui, come davvero pazzeschi sono i numeri del suo bomber Sebastian Haller . I Lancieri si trovano al primo posto in Eredivisie con una differenza reti notevole.

La squadra guidata da Ten Hag, infatti, ha subito solo cinque reti in ventidue partite, mettendone a segno ben 69. Gli ultimi cinque gol sono stati realizzati nella sfida contro il Twente dove a mettersi in mostra, è stato ancora una volta il centravanti Haller .

L'ex attaccante di Eintracht e West Ham, arrivato in Olanda nel gennaio 2021 si sta dimostrando davvero letale davanti alla porte. Il centravanti sta vivendo un momento realizzati davvero unico, il migliore in carriera fin qui. Lo stesso Ajax, infatti, ha deciso di esaltarlo mettendo in evidenza i suoi numeri. In 50 presenze con il club olandese, Haller ha messo a segno 41 gol e 15 assist, numeri fenomenali...