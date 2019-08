Ajax, il ds Overmars: “Credo che alla fine van de Beek rimarrà con noi”

Donny van de Beek al Real Madrid? No, alla fine potrebbe essere uno dei pochi eroi della scorsa stagione dell’Ajax a restare in forza ai Lancieri anche per la stagione 2019-2020. Ieri sera, dopo il ritorno del Terzo Turno preliminare di Champions League, in cui la formazione di ten Hag ha raggiunto a fatica il turno successivo, il direttore sportivo Marc Overmars ha parlato della situazione del centrocampista classe 1997, uno dei giustizieri della Juventus della scorsa edizione della massima competizione europea: “Credo che van de Beek alla fine rimarrà con noi. Non ci vorrà molto prima di saperlo con certezza, ma mi auguro che tutto vada bene. Altri giocatori, noi, non ne stiamo cercando”. Parole importanti che fungono da ostacolo per i Blancos.