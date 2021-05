Ajax, il gesto per i tifosi: trofeo della Eredivisie fuso per gli abbonati

La società ha deciso di compiere un gesto per i propri fan dopo la conquista del 35° titolo

Una decisione che è stata commentata in questo modo dal direttore generale del club, Edwin van der Sar: "In questa stagione abbiamo dovuto cavarcela in gran parte senza i nostri tifosi. O meglio: non erano seduti sugli spalti. Ciononostante, ogni settimana abbiamo sentito il loro supporto. Quando raggiungevamo lo stadio, sui social e nel nostro contatto personale". E ancora: "Con il motto This title is foryou abbiamo voluto dedicare il titolo ai nostri tifosi, la condivisione del trofeo ne è la prova definitiva. Dopo questa annata turbolenta abbiamo quindi deciso di rendere partecipi del nostro titolo i tifosi, nella sua forma più pura".