Ajax, la nuova maglia sarà un omaggio a Bob Marley

Emergono indiscrezioni sulla nuova terza maglia dell'Ajax, dedicata a Bob Marley

Stando a quanto riportano diversi siti specializzati nel campo come Footyheadlines, la prossima terza maglia dell’Ajax sarà un immenso tributo a Bob Marley, leggenda della musica reggae. La divisa è stata ideata con un design che richiama il secondo inno dei Lancieri, ovvero Three Little Birds, capolavoro del giamaicano e suonata dal figlio Ky-Mani Marley prima di un match europeo contro l’Aek Atene.