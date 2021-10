Ajax, la stagione di Stekelenburg è già finita: deve operarsi all’anca

Problemi per l'esperto portiere con un passato anche alla Roma: "E' una delusione terribile"

Maarten Stekelenburg ha finito in anticipo la propria stagione con l' Ajax . Il portiere, con un passato anche in Italia con la maglia della Roma, ha già finito la sua annata 2021-22 a causa di un problema all'anca che gli provoca fastidio all'inguine e all'addome.

Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore attraverso un comunicato apparso sul sito del club olandese: "Devo operarmi all'anca per risolvere i problemi all'inguine", le parole di Stekelenburg. "Poi dovrò fare alcuni mesi di riabilitazione. Vado da un estremo all'altro. Quando sono tornato all'Ajax nel 2020, non avrei mai potuto immaginare che avrei vinto ben due titoli qui come titolare. Inoltre non mi aspettavo di poter tornare a vestire la maglia dell'Olanda ed essere protagonista all'Europeo. Poi ho smesso con la Nazionale per potermi concentrare completamente sul club ma ora la stagione è improvvisamente finita a causa di questo infortunio. Davvero, sono terribilmente deluso".