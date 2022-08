Ajax, Lucca debutta con gol e assist con la squadra B

C'è un pizzico di Italia nella rotonda vittoria per 5-1 dello Jong Ajax contro il Graafschap nella terza giornata di Eerste Divisie. La squadra B del team olandese ha vinto anche grazie all'italiano Lorenzo Lucca , trasferitosi di recente in Olanda per tentare questa nuova esperienza.

Il centravanti ha fatto il suo esordio con la squadra dei giovani dopo essere già sceso in campo per qualche minuto con i grandi in Eredivisie lo scorso 14 agosto. Per l'attaccante una bella prestazione condita anche da un gol e un assist.