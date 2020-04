Ajax, Onana ai saluti: “È giunto il momento di fare un passo in avanti nella mia carriera…”

André Onana vuole lasciare l’Ajax. Il portiere camerunense, nel corso di un’intervista al quotidiano Algemeen Dagblad, ha infatti affermato di avere il desiderio di compiere un passo in avanti per la sua carriera. “Sono molto grato all’Ajax – ha dichiarato -, sono stato molto felice in questi anni. Ho fatto cinque ottime stagioni, penso che ora sia giunto il momento di fare un passo in avanti. Ho ambizioni importanti”.

Sull’estremo difensore, già da tempo, ha messo gli occhi il Barcellona, pronto a puntare su di lui come vice Ter Stegen in caso di addio di Neto. L’Ajax, per lasciar partire il portiere, chiederà però un alto conguaglio economico.