Ajax, Onana racconta: “Doping? Pensavo avessero sbagliato. Sul mio futuro”

Il portiere di ritorno dopo la squalifica

Redazione ITASportPress

Una squalifica per doping a causa, probabilmente, di un famarco proibito ingerito per sbaglio. Non sono stati mesi facili per il portiere dell'Ajax André Onana che ai microfoni del De Telegraaf si racconta per la prima volta soffermandosi sull'accaduto ma anche sulle possibilità di mercato che lo vedono molto ricercato da diversi club.

DOPING - Sulla sostanza proibita trovata nel suo organismo e che ha portato alla squalifica: "Furosemide? Cosa é? Non so. La prima cosa che ho pensato è che potesse trattarsi di un errore da parte della UEFA. Magari avevano scambiato il mio test con quello di un altro calciatore", ha detto Onana. "Poi mi è stato spiegato che il farmaco è usato dalle donne dopo la gravidanza, sono diventato silenzioso. Ero appena diventato padre di André junior quindi ho capito cosa poteva essere accaduto". "Durante la mia squalifica non sono nemmeno andato a trovare mia madre in Camerun, perché volevo usare ogni minuto per creare una versione migliore di me. Lo dovevo a me stesso e all'Ajax".

FUTURO - E adesso che lo stop di 9 mesi è finito il portiere può tornare ad occuparsi di campo e di mercato visto il suo attuale contratto in scadenza con l'Ajax: "Ho negoziato con il Lione, ho avuto molte conversazioni con il loro allenatore Peter Bosch, ed è un grande onore per me che un club del genere abbia voluto firmare un contratto con me. Purtroppo alla fine non siamo riusciti a trovare un accordo. Ci sono state anche conversazioni con in Nizza. Devo dire che ci sono 15 club che vogliono prendermi gratis nell'estate del 2022. Le voci secondo cui ho già un accordo con un altro club non sono vere. Rinnovare con l'Ajax? Voglio solo concentrarmi sul ritorno in campo dopo la squalifica e tutto è possibile. Ora sto aspettando i risultati delle trattative tra il mio agente l'Ajax".