Ajax, Overmars lascia club dopo messaggi inappropriati a colleghe: “Mi vergogno”

Il direttore tecnico lascia il club per molestie ad alcune colleghe

SCUSE - Nella stessa nota dell'Ajax anche il commento del diretto interessato: "Mi vergogno. La scorsa settimana sono stato messo davanti a quanto fatto con un rapporto sul mio comportamento. E su come questo sia arrivato ad altri. Sfortunatamente, non mi ero reso conto che stavo superando il limite, ma mi è stato chiarito negli ultimi giorni. All'improvviso ho sentito un'enorme pressione. Mi scuso. Certamente per qualcuno nella mia posizione, questo comportamento è inaccettabile. Ora lo vedo anche io. Ma è troppo tardi. Non vedo altra opzione che lasciare l'Ajax. Anche questo ha un grande impatto sulla mia situazione privata. Per questo chiedo a tutti di lasciare in pace me e la mia famiglia".