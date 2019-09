Ajax, Overmars rivela: “L’1-4 con il Real? Van der Sar e Florentino Perez vennero quasi alle mani…”

La vittoria per 4-1 in casa del Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League è stato uno dei punti più alti toccati dall’Ajax nella scorsa stagione. Una partita che, in casa olandese, ricorderanno a lungo, con la favola dei lancieri che poi si spense solamente in semifinale. Edwin Van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha in queste ore così ricordato: “In occasione dei primi tre gol ho dovuto contenermi, in quanto ero seduto accanto al presidente del Real, ma al quarto gol…”. Parole che sono state seguite da quelle del direttore sportivo Marc Overmars, che, come riporta AS, ha svelato un curioso retroscena.

QUASI RISSA – “Van der Sar non ha raccontato tutta la storia: Florentino Perez lo ha colpito e sono dovuto intervenire io a calmare la situazione…”.