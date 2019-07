Ajax, Overmars: “Van de Beek via? Non possiamo trattenere i nostri campioni…”

L‘Ajax dei miracoli, che ha dovuto interrompere la sua strepitosa cavalcata in Champions League solo al 94′ della semifinale di ritorno giocata contro il Tottenham, rischia la prossima stagione di dover davvero ripartire senza tanti dei suoi assi. Salutati già De Ligt e De Jong, un altro dei Lancieri più ricercati è il centrocampista Donny Van De Beek finito nel mirino del Real Madrid che addirittura potrebbe preferirlo a Pogba.

Il dt dei lancieri Overmars ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Mundo Deportivo, in cui ha ammesso di non poter essere sicuro di trattenere il suo gioiello: “L’Ajax non può trattenere troppo tempo le sue grandi stelle, se loro vogliono andare a vincere lontano da qui. Non siamo il Bayern Monaco dei Paesi Bassi. Non siamo in grado di trattenere grandi giocatori per una decina d’anni come hanno fatto loro con Robben e Ribery. In pochi giorni sapremo chi ci sarà nella prossima stagione e chi no”