Ajax, paura per Blind: si accascia in campo. Il cardiofrequenzimetro si sarebbe spento

Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti nel corso dell’amichevole tra l’Ajax e l’Herta Berlino. Sfortunato protagonista, il difensore Daley Blind che si è accasciato al suolo lamentando una fitta sul petto. Per l’olandese un nuovo problema cardiato dopo quello accusato a dicembre dello scorso anno che lo aveva portato all’intervento chirurgico.

Blind: problema al cardiofrequenzimetro

Dalle prime ricostruzioni, per l’ex Manchester United si sarebbe trattato di un nuovo problema cardiaco dopo quello accusato a dicembre dello scorso anno in occasione del match contro il Valencia. Blind si è accasciato a terra a circa dieci minuti dal termine della gara amichevole contro i tedeschi dell’Hertha Berlino. Per lui, secondo Ap News e altri media olandesi, si sarebbe trattato di un malfunzionamento del cardiofrequenzimetro che si sarebbe addirittura spento.

Il mister dell’Ajax Ten Hag ha commentato a Ziggo Sport l’accaduto dando notizie sulle condizioni del giocatore: “Daley sta bene, si sente bene e non ha dolori. L’ICD (il defibrillatore cardioverter impiantabile, ndr) si è spento. Dopo il cambio è andato tutto bene. Adesso sta bene”.

In ogni caso il giocatore verrà sottoposto ad altri esami per capire l’entità del problema e soprattutto se ci saranno risvolti sulla sua carriera da giocatore, di nuovo messa a serio rischio.

