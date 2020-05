Ajax, rimpianto Tagliafico: “Un peccato non poterci giocare il titolo con l’AZ…”

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il mondo del pallone. In Olanda è stato decretato lo stop definitivo alla Eredivisie con nessun titolo assegnato per buona pace di Ajax e AZ prime a parimerito in vetta alla classifica.

Ma è proprio riguardo alla mancata possibilità di giocarsi fino all’ultimo la battaglia per il successo che il difensore dell’Ajax Nicolas Tagliafico ha parlato ai taccuini de Le Monde: “Da un lato lo stop è frustrante e triste. Non essere in grado di lottare per il titolo fino alla fine, o almeno giocare una partita contro l’AZ per decidere chi avrebbe vinto. Quando combatti da mesi, dover interrompere tutto nove giornate prima della fine ti lascia con l’amaro in bocca”. Ma poi il pensiero ricade sulle condizioni inedite di questo momento di difficoltà: “D’altra parte, ci rendiamo conto di questa situazione estrema quindi dobbiamo cercare di accettare la decisione”, ha concluso Tagliafico.