Ajax, Schreuder conferma l’addio di Antony: “Gira tutto intorno ai soldi”

Il Manchester United si appresta a piazzare il colpo da 100 milioni di euro (bonus compresi) per dare ulteriore slancio alla squadra di Erik ten Hag dopo l'acquisto di Casemiro dal Real Madrid e la doppia vittoria consecutiva contro Liverpool e Southampton. Secondo quanto riferisce The Athletic, è ad un passo l'accordo con l'Ajax per l'acquisto dell'esterno offensivo Antony, richiesta esplicita dell'allenatore olandese dopo l'esperienza assieme in Eredivisie. Il giocatore non ha preso parte agli ultimi impegni di campionato proprio perché distratto dai rumors di mercato sempre più frequenti.