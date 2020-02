Ajax, sorriso Blind: pronto a tornare in campo dopo i problemi cardiaci

Prima il grande spavento, poi il sereno. Daley Blind potrebbe tornare in campo con la maglia dell’Ajax dopo i problemi cardiaci avuti nello scorso dicembre. Se in un primo momento si era pensato addirrittura alla fine della carriera, adesso il messaggio della società olandese non sembra lasciare dubbi.

“Ci sei mancato”, ha scritto l’Ajax sui propri canali ufficiali social. Blind, infatti, a seguito dell’intervento chirurgico resosi necessario per un’infiammazione del tessuto muscolare che riveste le pareti del cuore era stato obbligatoriamente allontanato dai campi di gioco e aveva rischiato di non poter più essere protagonista. Il peggio, però, sembra essere alle spalle e il classe 1990 potrebbe tornare a dare una mano ai suoi già nel prossimo match contro l’Utrecht prevista per domani.