Ajax, Tadic dall’addio al rinnovo: resta fino al 2024

Arriva il prolungamento di contratto per il calciatore

Era stato accostato anche al Milan nelle ultime settimane di mercato, ma per l' Ajax è sempre stato incedibile tanto che adesso Dusan Tadic rinnova e prolunga il suo rapporto con i Lancieri. A renderlo noto è stato il club olandese che ha comunicato come sia ufficiale il rinnovo di un anno rispetto al precedente contratto in scadenza nel 2023.

Per il classe 1988 si arriva dunque ad un accordo fino al giugno 2024. "Non se ne va da nessuna parte...", le parole scritte sui social dall'Ajax quasi a prendere in giro i precedenti rumors di calciomercato. Dal sito ufficiale anche le parole del ds Marc Overmars: "Non è un segreto che Dusan svolga un ruolo molto importante per la squadra. Sia dentro che fuori dal campo, è un vero leader. Quindi, è fantastico che possiamo tenerlo all'Ajax ancora più a lungo".