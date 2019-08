Ajax, ten Hag rassegnato su van de Beek: “Vorremmo tenerlo, ma quando entrano in scena club così importanti…”

Alla vigilia della gara con il Vitesse, in casa Ajax tutta l’attenzione è concentrata sul caso van de Beek, con il centrocampista, che, come da lui stesso ammesso, piace al Real Madrid. La situazione, come raccolto da AS, è stata così commentata dal tecnico dei lancieri Erik ten Hag nel corso di una conferenza stampa.

VAN DE BEEK – “Non vogliamo perderlo e faremo tutto ciò che è in nostro potere per tenerlo con noi, ma quando entrano in scena club di quel calibro la cosa diventa difficile. Donny per noi lo scorso anno è stato molto importante e ha iniziato questa stagione con grande entusiasmo. La sua partenza sarebbe una perdita, ma sappiamo che potrebbe accadere”.