Ajax, Ten Hag rimpiange De Ligt: “Sarebbe stato meglio tenerlo”

Matthijs De Ligt è uno dei tanti talenti cresciuti in casa Ajax. Quei talenti dei quali gli allenatori non vorrebbero mai privarsi. E’ il caso di Erik Ten Hag. Dopo aver portato il suo Ajax in semifinale di Champions lo scorso anno, l’allenatore dei lancieri ha parlato A Ziggo Sport a proposito di due giocatori che erano fondamentali per quella squadra: De Ligt e De Jong.

DE LIGT – In particolare, l’allenatore olandese si è soffermato sul difensore centrale ora in forza alla Juventus: “Sarebbe stato meglio averli? Sì, per 1-2 anni. Sarebbe stato meglio per l’Ajax e il calcio olandese. Con loro – facendo riferimento anche a De Jong – si poteva andare avanti in Champions, sono calciatori di grande qualità”.

Il difensore centrale in estate è approdato alla Juventus e all’inizio le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. L’olandese addirittura era stato scavalcato da Demiral nelle gerarchie.