Ajax, Van de Beek: “A gennaio non mi muovo, a Madrid lo sanno”

Sono tornati ad accendersi i rumors che vorrebbero il Real Madrid vicino a Donny van de Beek, promettente centrocampista dell’Ajax. Ad allontanare l’ipotesi, almeno al momento, è intervenuto lo stesso giocatore olandese, che ha così parlato a Voetbal International.

NESSUN ADDIO – “Non voglio andare via durante la sessione invernale. Giocherò qua per tutta la stagione, finirò l’anno con l’Ajax: questo mi dà tranquillità. Poi vedremo. Se a Madrid lo sanno? Certo, lo sanno tutti. Magari in carriera prima o poi mi capiterà di cambiare squadra a gennaio, ma ora l’idea non mi piace. Io ho un ottimo rapporto con l’Ajax, cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Sono contento di essere apprezzato e voglio ripagare la fiducia”.