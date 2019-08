Ajax, van de Beek ammette: “Sì, c’è l’interesse del Real, ma…”

Real Madrid scatenato sul mercato. Dopo aver piazzato già numerosi colpi, tra i quali spicca l’arrivo di Eden Hazard dal Chelsea, i blancos sono pronti ad andare all’assalto anche di Donny van de Beek, centrocampista dell’Ajax messosi particolarmente in luce durante la scorsa, fortunata stagione dei lancieri. I madrileni considerano infatti l’olandese l’alternativa ideale a Paul Pogba, con la trattativa per il francese che stenta a decollare. Alla vigilia della gara contro il Vitesse, è stato lo stesso giocatore classe 1997 a prendere la parola.

REAL – “Sì, c’è l’interesse del Real Madrid, ma la gente va troppo veloce…”, il sintetico messaggio lanciato a Fox Sports dal centrocampista, che, come avvenuto al suo ormai ex compagno di squadra Frenkie de Jong, potrebbe quindi sbarcare in Spagna.