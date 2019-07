Ajax, van de Beek: “Non mi sentirete dire che resterò al 100%, nel calcio mai dire mai…”

Non può, anzi non vuole promettere di restare sicuramente all’Ajax il promettente centrocampista Donny van de Beek, uno dei giustizieri della Juventus nell’ultima Champions League. Il 22enne olandese, infatti, ha parlato così del suo futuro a VTBL: “Non mi piace fare dichiarazioni a riguardo, per far capire se resterò o meno: nel calcio non si può mai promettere nulla. Non dirò che resterò al 100%, non mi sentirete dirlo”. Il centrocampista, dunque, lascia aperta la possibilità che già durante questa sessione di mercato potrebbe lasciare il club di Amsterdam. Nella stagione scorsa ha segnato ben 17 gol in 57 partite, comprendendo Eredivise, preliminari di Champions League, Champions League e coppa di Lega. Dal 2017 fa parte della Nazionale olandese, con cui ha collezionato finora 5 presenze.