Ajax, Van de Beek: “Un accordo con il Real? Di questo non posso parlare…”

Donny Van de Beek è da tempo uno degli oggetti del desiderio del Real Madrid. Un argomento che, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Valencia, è stato toccato dallo stesso centrocampista dell’Ajax. Queste le sue parole raccolte da AS.

REAL – “Un accordo con il Real? Queste sono solamente voci, non posso dire nulla al riguardo. Io adesso penso solamente ad ottenere la qualificazione con l’Ajax. Se il passaggio o meno agli ottavi può condizionare la mia scelta? No, affatto. Questo non ha niente a che fare con quello che sarà il mio futuro”.