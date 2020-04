Ajax, van der Sar mastica amaro: “Dispiace non essere campioni”

Dopo il Belgio, anche in Olanda il calcio si è fermato. Definitivamente. L’Eredivise tornerà nel 2021, virus permettendo. La decisione della federazione è arrivata dopo le ulteriori restrizioni del governo che aveva di fatto vietato le manifestazioni sportive fino a settembre.

AJAX – Quest’anno dunque l’Olanda non avrà né un campione né delle squadre retrocesse. Una decisione che penalizza il club che si trovava in testa e cioè l’Ajax. Il direttore generale degli arcieri Edwin van der Sar ha commentato così la decisione: “Da calciatore, vuoi diventare campione e vuoi farlo sul campo. Siamo stati in testa tutta la stagione ed è un peccato che non ci sarà un campione. Ma viste le circostanze è comprensibile. Ci sono cose più importanti del calcio”. Queste le sue parole riprese da Tmw.