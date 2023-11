Ajax, Van Halst: “Van ‘t Schip la persona giusta, serve una svolta”

"John è un vero giocatore dell'Ajax. Per quanto ci riguarda, per ora è la persona giusta per dare una svolta positiva alla squadra". È con queste parole che Jan van Halst , direttore degli affari generali dell' Ajax , ha presentato il nuovo allenatore John van 't Schip. L'ex Genoa succederà a Maurice Steijn e prenderà in mano la squadra dei lancieri ad interim.

PANCHINA: Ultimi in campionato e una sola vittoria in stagione. È a tal riguardo che van Halst si è riferito a van 't Schip con l'espressione "svolta positiva alla squadra". Perché l'Ajax ha perso la bellezza del gioco, l'impostazione e la voglia di vincere. Tutti sentimenti che il nuovo tecnico dei lancieri dovrà esser bravo ad inserire nuovamente nella testa dei calciatori. "John ha maturato molta esperienza in patria e all'estero, sia dentro che fuori dal campo - ha continuato van Halst sul sito ufficiale del club olandese - . A lungo termine, ci sarà in serbo per lui un altro ruolo tecnico ma al momento occuperà la posizione di capo allenatore. John ha precedentemente lavorato bene con Michael Valkanis come vice allenatore. Per questo motivo Michael sarà una gradita aggiunta al nostro staff tecnico".