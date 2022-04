Ajax, vietato disturbare Ten Hag: lo United non può chiamarlo nelle 48 ore che precedono le partite

La richiesta del club olandese

Un campionato ancora da vincere, ma un accordo per la prossima stagione già firmato col Manchester United . Parliamo di Erik Ten Hag , attuale mister dell' Ajax con un futuro in Red Devils dalla prossima annata. Eppure, se gli inglesi, da qui al termine dei rispettivi campionati, vorranno sentire il loro prossimo mister, dovranno rispettare una regola del "vietato disturbare".

ESPN, infatti, riporta come il Manchester United non sia autorizzato a contattare Erik ten Hag 48 ore prima di una partita dell'Ajax. Sarebbe questo il diktat del club olandese per il finale di stagione che vede appunto i Lancieri impegnati nella corsa per vincere il titolo. La società di Amsterdam non vuole assolutamente distrazioni da parte del tecnico che si sta giocando col PSV Eindhoven il titolo in Eredivisie.