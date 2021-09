Ake segna in Champions ma il papà muore poi la dedica: “E’ per te questo gol”

Serata dai sentimenti forti per il difensore del Manchester City quella di ieri

Il difensore del Manchester City Nathan Ake ha segnato un gol nella partita della fase a gironi della Champions League di ieri sera contro l'RB Lipsia (6-3). Quasi nello stesso momento suo padre è morto. Il calciatore olandese ha postato un messaggio sui social: “Le ultime settimane sono state le più difficili della mia vita. Mio padre era molto malato, il trattamento non era possibile. Sono stato fortunato ad avere il sostegno della mia fidanzata, della mia famiglia e dei miei amici. Ieri, dopo un periodo difficile, ho segnato il mio primo gol in Champions League. Pochi minuti dopo mi padre è morto circondato dall'affetto di mia madre e mio fratello. Forse doveva essere così, perché mio padre era sempre orgoglioso e felice quando mi vedeva in campo. So che sei sempre con me e sarai sempre nel mio cuore. Questo gol è per te, papà ", ha scritto Ake su Instagram.