Akinfenwa, ‘La Bestia’ promossa in Championship: riceve i complimenti del suo idolo Klopp su WhatsApp

Adebayo Akinfenwa chiama, Jurgen Klopp risponde. L’attaccante del Wycombe, noto come La Bestia per via del suo fisico, alla fine ce l’ha fatta e giocherà nella prossima stagione in Championhip. Un traguardo incredibile vista la storia del giocatore e le sue caratteristiche evidenti. Una promozione storica dato che il club per la prima volta in 133 anni di storia approda nella seconda categoria inglese.



Al termine della sfida contro l’Oxford United, Akinfenwa ha festeggiato alla grande nel corso delle interviste citando Jurgen Klopp, suo idolo, e esprimendo il desiderio di “festeggiare insieme”

Akinfenwa , i complimenti di Klopp arrivano davvero

Detto, fatto. Dopo la partita, uno squillo del telefono e Akinfenwa si ritrova davanti Jurgen Klopp che attraverso un video-messaggio su WhatsApp si congratula con lui. “Bravo, complimenti. Un lavoro assolutamente fantastico. Hai lottato e hai ottenuto quello che desideravi. Sei stato fantastico. Ho guardato la partita ma non le interviste ma i miei giocatori mi hanno detto che desideravi un mio messaggio. Beh, eccolo qui. Ancora complimenti!”, le parole del manager del Liverpool. La reazione del super bomber è unica, quasi incredulo festeggia ed esulta come un gol. “Klopp è assolutamente il mio idolo. Grazie. Sono sicuro che ci incontreremo e faremo un po’ di festa insieme”.