Al-Duhail, Benatia accoglie Mandzukic: “Abbiamo già vinto tanto insieme. Mettiamo altri trofei in bacheca…”

Mehdi Benatia riabbraccia Mario Mandzukic. L’ex difensore della Juventus si è riunito col bomber croato che ha appena firmato per l’Al-Duhail, club del Qatar. Il centrale marocchino ha mostrato tutta la sua gioia su Twitter dando uno speciale benvenuto al centravanti.

VINCERE – Un messaggio che scatena l’entuasiamo dei tifosi del club visto il contenuto e che, forse, provoca anche un sorriso nostalgico ai tifosi della Juventus: “Benvenuto Mandzukic all’Al-Duhail e alla tua nuova avventura in Qatar. Abbiamo già vinto diversi trofei insieme, ora è l momento di aggiungerne altri alla lista. So che sarai più che pronto per questa sfida, non vedo l’ora di vederti”, ha scritto Benatia a Mandzukic.