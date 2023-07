Al-Ettifaq, è Steven Gerrard il nuovo allenatore

Altro profilo di caratura internazionale a trasferirsi in Arabia Saudita

L'ex tecnico dell'Aston Villa e della Nazionale inglese, Steven Gerrard ha accettato l'offerta dell'Al-Ettifaq. In un primo momento l'ex capitano del Liverpool aveva rifiutato l'offerta del club dell'Arabia Saudita, ma ci ha ripensato. I rappresentanti dell'Al-Ettifaq hanno promesso a Gerrard di costruire una squadra forte per vincere il campionato nazionale. Ed è stato proprio questo il motivo a fare cambiare idea a Gerrard che inoltre ha avuto la conferma che arriveranno calciatori europei importanti. L'ex capitano dell'Inghilterra è una nuova figura di alto profilo ad entrare a far parte della Saudi Pro League.