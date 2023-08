Al Hilal, Neymar: “Venuto nel più grande club di questo paese”

L'Arabia Saudita ha dato il suo benvenuto a Neymare lo ha fatto, come prevedibile, in grande stile. L'attaccante dell'Al-Hilal è stato presentato ai tifosi in una spettacolosa atmosfera di euforia, con una cerimonia organizzata a puntino. Lo stesso brasiliano, vera star della serata, ha poi afferrato il microfono e parlato di fronte all'intero stadio: "Sono davvero felice per quest'accoglienza, è spettacolare - ha dichiarato O Ney -. Questa è una nuova sfida per me e non vedo l'ora di cominciare. Ora ne sono certo: sono venuto nel più grande club di questo paese, spero di far parte di questa storia e di vincere molti titoli".