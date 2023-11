Al-Ittihad, Benzema “chiama” un ex Ct della Spagna

L'Al-Ittihad cerca di rilanciarsi in fretta: la squadra di Karim Benzema, che ha vissuto un inizio di stagione non brillante, vuole rilanciarsi. Dopo aver salutato l'esonerato Nuno Espirito Santo, la squadra saudita ha battuto l'Abha grazie alla tripletta dell'ex Real Madrid. Ora, però, è tempo di rivoluzione. Se Paolo Maldini è molto vicino per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, il club saudita punta anche un nuovo allenatore. Il preferito è Julen Lopetegui. L'ex Commissario tecnico della Spagna, che ha evitato la retrocessione con il Wolverhampton nella sua ultima esperienza, è il candidato principale per succedere al portoghese.