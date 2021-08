Al Khelaifi su Mbappé: “Parlerò, ma ora non è il momento”

Il presidente del PSG ha annunciato che dopo i sorteggi di Champions League, parlerà chiaramente del futuro di Mbappé.

DICHIARAZIONI - Il presidente del PSG così a "Marca", parlando della situazione Mbappé: "Dopo parlerò. Ora non è il momento di farlo. Sto lavorando". Sembra che il proprietario della squadra parigina, abbia intenzione di parlare in maniera più dettagliata nei prossimi giorni. La situazione legata a Mbappé non è facile, il francese ha manifestato la voglia di lasciare il PSG per accasarsi al Real Madrid, ma come ha ribadito il DS Leonardo, se l'attaccante vorrà lasciare il club, dovrà farlo alle condizioni della società presieduta da Al-Khelaifi. La trattativa tra PSG e Real Madrid in questo momento appare difficile e non si esclude che Mbappé possa lasciare a zero la squadra francese, data la scadenza del contratto, nel Giugno del 2022.