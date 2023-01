Al-Khelaifi vede Levy: il Qatar Sports Investment punta il Tottenham

Sguardo al calcio inglese per il QSI.

Qatar Sports Investment , società che possiede il Paris Saint-Germain , avrebbe voglia di entrare di prepotenza in Premier League e starebbe progettando di espandersi. Secondo diversi media, tra cui Sky Sports UK e CBS, Nasser Al Khelaifi si sarebbe incontrato all'inizio della scorsa settimana a Londra con Daniel Levy , presidente del Tottenham , per valutare un possibile investimento di minoranza nel club londinese.

Dalle prime indiscrezioni si parla di un primo incontro per conoscere le impressioni di entrambi e scambiare opinioni su possibili collaborazioni future. Ovviamente, niente di definitivo. Secondo CBS, i colloqui tra QSI e il Tottenham sono in una fase embrionale e non è chiaro se andranno a buon fine.