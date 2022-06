Al Levante si rinnova… per la vita: Pepelu prolunga per 10 anni

10 anni in più di contratto per il calciatore

Incredibile ma vero, al Levante i rinnovi di contratto si fanno... per la vita. O almeno è quello che è capitato in queste ore a José Luis García Pepelu . Il centrocampista, classe 1998, ha curiosamente firmato un contratto per le prossime 10 stagioni.

Sul sito del club è possibile leggere la storia del calciatore e anche il motivo di tale rinnovo di contratto decennale. Il Levante ha spiegato che si tratta di un premio per uno dei giocatori più importanti dell'ultima stagione con le sue presenze in campionato. Per Pepelu, come detto, un rinnovo da oggi fino al 2032. Un qualcosa di decisamente raro nel mondo del pallone al giorno d'oggi. Complimenti al club e anche al giocatore per l'impegno preso.