Al-Nasr, Marsharipov: “Cedo la maglia numero 7 a Cristiano Ronaldo”

Il centrocampista Jaloliddin Masharipov calciatore uzbeko, in forza alla squadra saudita dell' Al-Nasr ha commentato il possibile trasferimento del portoghese Cristiano Ronaldo che secondo Marca, firmerà un contratto di 30 mesi e guadagnerà 200 milioni di euro a stagione. “Ho sentito che il club ha offerto a Ronaldo un contratto importante. Che venga o no, decide lui. Se vuole la mia maglia numero 7 sarà felice di consegnargliela. Fuoriclasse come lui vanno rispettati”, ha dichiarato il centrocampista uzbeko in un'intervista a Championat Asia.