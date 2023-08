Al Nassr battuto in casa dall’Al Taawon: CR7, Manè e Brozovic in campo ma ko

Nella partita del secondo turno del campionato dell'Arabia Saudita, l'Al Nassr in casa è stata sconfitta da Al Taawon. L'incontro si è concluso con il punteggio di 2-0 a favore degli ospiti. L'attaccante Cristiano Ronaldo, che ha saltato la partita del primo turno con Al-Ittifaq (1-2), oggi ha iniziato titolare, ma non ha salvato la sua squadra dalla sconfitta, che è diventata la seconda consecutiva in questa stagione. Sadio Mane e Marcelo Brozovic hanno giocato tutti i 90 minuti con l'Al Nassr.