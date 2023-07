Al Nassr, bloccato il mercato da parte della Fifa

Il club saudita non potrà tesserare nessuno per le prossime tre finestre di calciomercato, ma c'è un modo per risolvere tutto...

Redazione ITASportPress

Brutte notizie per l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo che non potrà più tesserare giocatori per le tre prossime finestre di mercato. Dunque, si fermano qui le folli spese del club saudita. Ora è tutto bloccato. Lo ha annunciato la Fifa, che ha sanzionato il club per un fatto risalente a pochi anni fa. C'entra infatti la cessione di Ahmed Musa dal Leicester a proprio l'Al Nassr, con alcuni bonus legati alle prestazioni del calciatore che non sono stati rispettati. Precisamente, il club saudita avrebbe dovuto versare nelle casse del club inglese una somma di 390.000 sterline legati ai bonus concordati in sede di trattativa. Ma ciò non è mai stato fatto.