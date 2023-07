Al Nassr, Brozovic non può essere tesserato a causa delle sanzioni Fifa

Brutte notizie per l'Al Nassr, che a causa del mercato bloccato non potrà tesserare l'ultimo arrivato Marcelo Brozovic. Dunque ad oggi il centrocampista non risulta come un giocatore del club saudita. A riportarlo è il quotidiano spagnolo MundoDeportivo, il quale ricollega il tutto alla sanzione della Fifa resa ufficiale nella giornata di ieri. Quella riguardante i bonus non pagati dal club saudita al Leicester City, come scritto a contratto per la cessione dell'attaccante Ahmed Musa. E nonostante il croato sia ormai parte del progetto dallo scorso 3 luglio, non potrà esser tesserato a meno che l'Al Nassr non paghi i bonus che spettano al club inglese.