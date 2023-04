Al Nassr, bufera Ronaldo: chiesto l’arresto o espulsione dal paese

CR7 nuovamente nella bufera a causa di un gestaccio rivolti ai tifosi rivali, i quali rispondono con petizione per arresto o espulsione

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Arabia Saudita nelle ultime ore, con tifosi e avvocati che si sono scagliati contro Cristiano Ronaldo. Il tutto riguarderebbe la precedente sfida di campionato tra Al Hilal e Al-Nassr, dove CR7 si è più volte reso protagonista, più in particolare al temine del match. In risposta ai cori di sfida degli avversari, infatti, l'attaccante si è rivolto toccandosi le parti intime e ciò avrebbe alimentato lo scandalo.