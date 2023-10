Al Nassr, il d.s. Salazar: “Il trasferimento di Ronaldo sconvolse il mondo”

IL TRASFERIMENTO: "Portare Cristiano Ronaldo qui, in Arabia Saudita, era qualcosa che andava oltre ogni logica e invece ci siamo riusciti. Poi gran parte è anche merito suo... è stato lui a chiamare altri grandi nomi dall'Europa, come Benzema, Kanté, Roberto Firmino, Neymar, Malcom". Continuando su questo discorso, poi: "Io la definirei visione. È stata questa che Cristiano ha portato qui in campionato. È incredibile, non solo come calciatore. Poi ha portato con se tutta la sua famiglia. I suoi figli studiano nelle scuole qui, da noi, così anche le altre famiglie pensano: se vivono lì, possiamo farlo anche noi".