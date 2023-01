Al-Nassr, in attesa di Cristiano Ronaldo c’è… Ospina in versione assist-man

In Arabia aspettano CR7 ma a prendersi la scena è un altro ex Serie A...

Ce lo ricordiamo con la maglia del Napoli a difendere la porta dei partenopei. Ma David Ospina, adesso, gioca all'Al-Nassr, squadra in cui è appena arrivato anche Cristiano Ronaldo. Proprio in attesa di vedere il portoghese all'opera, è stato l'estremo difensore, in un certo senso, a prendersi la scena. Come? Con un assist...