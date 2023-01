Al Nassr, la clamorosa gaffe di Cristiano Ronaldo fa il giro del mondo

Nel corso della presentazione di oggi, l'attaccante dell'Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha commesso una clamorosa gaffe. Ecco cosa ha detto: “Va bene per me che la mia carriera continui in Sud Africa. Non mi interessa l'opinione della gente su questo argomento ", ha ammesso Ronaldo che ha confuso i continenti visto che l'Al Nassr appartiene all'Arabia Saudita. Imbarazzo in sala stampa con i ricchi sauditi che hanno abbassato gli occhi. Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto con Al-Nassr fino all'estate del 2025 e guadagnerà 200 milioni di euro a stagione.