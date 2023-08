Al-Nassr, la smentita di Luis Castro: “No, non è stato Ronaldo a volermi…”

L'Al-Nassr ha letteralmente rivoluzionato tutto nel corso di una sola estate. Rinnovato l'organico con Cristiano Ronaldo apripista per altri talenti europei che sono migrati in Arabia compreso i tecnici. Il nuovo allenatore è Luis Castro dell'Al Nassr e durante il suo primo mese e mezzo di incarico pare abbia svolto tutto sommato un buon lavoro. Intervenuto a Goat Channel, il tecnico ha parlato della trattativa che lo ha poi portato a guidare il club di CR7. "Non è stato Cristiano a volermi, ve lo assicuro. Avevo tante proposte sul tavolo e ho deciso di venire qui. La teoria su Ronaldo non è valida. Riguardo la squadra, abbiamo faticato all'inizio nella pre season ma con la coppa ci siamo ritrovati. Abbiamo trovato la nostra identità di squadra".