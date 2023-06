Al Nassr, Lucescu rifiuta panchina a causa del… caldo

Lucescu contattato dall'Al Nassr risponde "No, grazie": temperature troppo elevate in Arabia Saudita

Ancora alla ricerca di un nuovo allenatore, l'Al Nassr sarebbe incappato in una risposta alquanto curiosa di un mister. Secondo quanto riportato dal media rumeno DigiSport, infatti, Mircea Lucescu avrebbe rifiutato di allenare la squadra di Cristiano Ronaldo a causa delle elevate temperature. Secondo il tecnico - ora in forza alla Dinamo Kiev ma prossimo all'addio - l'Arabia Saudita sarebbe un bellissimo paese dove però vi si andrebbe a concentrare tutto il caldo del globo. Inoltre, la distanza che lo separerebbe dal suo paese (la Romania) è considerevole e lo stesso sentirebbe eccessivamente la mancanza della famiglia. Per cui "no, grazie" riferito al club saudita, che continua il suo casting.