Al-Nassr, per Ronaldo è fatta: fissata data per le visite mediche

Ronaldo si avvicina sempre di più all'Al-Nassr. L'accordo è ormai vicino con l'attaccante portoghese e secondo CBS Sports, il club ha individuato il giorno in cui si terranno le visite mediche per il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro. Per Ronaldo un ingaggio monstre con prospettiva di nuovo incarico anche dopo che avrà abbandonato il calcio giocato. L'Al-Nasr farà infatti firmare un contratto fino al 2030, che prevede due anni e mezzo in campo, dopodiché diventerà ambasciatore dell'Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo ha lasciato il Manchester United dopo aver collezionato 10 presenze in Premier League in questa stagione e ha segnato un gol.