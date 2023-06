Al Nassr, pieni poteri a Ronaldo per il mercato

L'attaccante Cristiano Ronaldo continuerà a giocare per l'Al Nassr la prossima stagione nonostante l'attuale si sia chiusa a zero titoli. Ma il portoghese sarà ancora più protagonista del club arabo. La dirigenza infatti secondo quanto riporta lo spagnolo As gli ha affidato pieni pieni poteri in chiave mercato. I proprietari dell'Al Nassr gli hanno affidato all'ex Juventus il diritto di gestire i trasferimenti della squadra. La parola di Cristiano sarà ora decisiva nella politica di rafforzamento dell'organico e CR7 sicuramente farà arrivare calciatori che hanno giocato in Europa. Ronaldo, 38 anni, si è unito all'Al Nassr in inverno, segnando 14 gol in 19 partite in Arabia Saudita.